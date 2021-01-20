На Маршала Жукова прорвало трубу: проезжую часть затянуло паром

На Маршала Жукова прорвало трубу. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На Маршала Жукова прорвало трубу. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице случился очередной прорыв трубы из-за погодных условий. Ужасный инцидент произошел возле дома №56 по проспекту Маршала Жукова.

Об коммунальной аварии сообщили местные жители в среду вечером, 20 января. Очевидцы засняли ролик и выложили его в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент степень тяжести аварии неизвестна. К месту прорыва прибудут сотрудники коммунальных служб для устранения инцидента.

Отметим, что за сегодня это не единственный прорыв трубы в городе. Ранее gazeta.spb.ru уже сообщала о подобном инциденте на улице Кораблестроителей. В итоге, сотрудниками спецслужб выход воды на поверхность локализован. Участок поврежденного трубопровода отключен.

На данный момент в городе оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности.