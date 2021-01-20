Стало известно, что может помешать строительству дельфинария в Калининском районе

Власти Петербурга назвали причины, которые могут помешать строительству дельфинария в Калининском районе.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы, для постройки дельфинария на пересечении улиц Верности и Бутлерова нужно изменить вид использования земельного участка. Однако в правилах землепользования города нет категории «дельфинарий».
Кроме этого, администрация Калининского района считает, что строительство дельфинария может вызвать транспортный коллапс.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга может появиться дельфинарий.
Многие специалисты называют этот вариант неудачным с точки зрения повышения нагрузки на трафик. Осложняет ситуацию еще и тот факт, что против возведения дельфинария выступают зоозащитники, которые даже создали петицию.