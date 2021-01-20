Стало известно, что может помешать строительству дельфинария в Калининском районе

Дельфинарий могут не построить. Фото: группа "Дельфинарий в СПб. Официальная группа"

Дельфинарий могут не построить. Фото: группа "Дельфинарий в СПб. Официальная группа"

Власти Петербурга назвали причины, которые могут помешать строительству дельфинария в Калининском районе.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы, для постройки дельфинария на пересечении улиц Верности и Бутлерова нужно изменить вид использования земельного участка. Однако в правилах землепользования города нет категории «дельфинарий».

Кроме этого, администрация Калининского района считает, что строительство дельфинария может вызвать транспортный коллапс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга может появиться дельфинарий.

Многие специалисты называют этот вариант неудачным с точки зрения повышения нагрузки на трафик. Осложняет ситуацию еще и тот факт, что против возведения дельфинария выступают зоозащитники, которые даже создали петицию.