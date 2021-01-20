Здание Верховного суда США угрожают взорвать перед инаугурацией Байдена

Здание Верховного суда США угрожают взорвать перед инаугурацией Байдена
В Вашингтоне 20 января состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Фото: unsplash

Угрозу взрыва объявили в здании Верховного суда Соединенных Штатов, которое находится рядом с Капитолием.

Анонимное сообщение о бомбе поступило за два часа до начала инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января в Капитолии.

Об этом сообщает телеканал CNN. Ранее стало известно об эвакуации людей из здания Верховного суда, однако позже телеканал опроверг эту информацию.

Добавим, что в ближайшие часы Байден принесет присягу и вступит в должность американского президента. В связи с инаугурацией в Вашингтоне усилили меры безопасности. Прилегающую к Белому дому и Конгрессу территорию закрыли для автомобильного движения. Также правоохранители оцепили сам Капитолийский холм, чтобы избежать возможных беспорядков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед согражданами.

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