Apple создаст новую технологию разблокировки смартфона по лицу

Apple создаст новую технологию разблокировки смартфона по лицу
Смартфон можно будет разблокировать, не снимая маску и очки. Фото: pixabay.com

Система будет принципиально отличаться от уже существующей.

Компания Apple разрабатывает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу. Об этом сообщает PatentlyApple. Корпорация уже зарегистрировала патент.

Известно, что система будет существенно отличаться от той, которой все пользуются на данный момент. Компания задумалась о новой технологии в связи с пандемией коронавируса. Дело в том, что маски, которые необходимо носить, чтобы сберечь свое здоровье, мешают пользователям разблокировать смартфон.

Для новой технологии ни маски, ни очки не станут препятствием. Патент будет основан на тепловой карте лица и ее будет практически невозможно обмануть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений. Как сообщила газета Washington Post, иск представляет собой давление с целью заставить Apple действовать против Telegram.

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