В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

В США потерпел крушение военный вертолет. На борту судно находились три человека. Все скончались.

Об инциденте стало известно в 02:32 по московскому времени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NEWS10, вертолет упал в округе Монро штата Нью-Йорк. Жесткая посадка привела к гибели пассажиров и пилота судна.

На данный момент точная причина крушения вертолета неизвестна. К месту происшествия прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося. Само крушение уже подтвердили в полиции.

«Офис шерифа округа Монро подтвердил, что военный вертолет, на котором, предположительно, находились три человека, упал в поле в Мендоне (город в округе Монро) в 18:32 (02:32 мск)», – говорится в сообщении полиции.

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