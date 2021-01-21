В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
Военные на борту вертолета скончались. Фото: pixabay

В США потерпел крушение военный вертолет. На борту судно находились три человека. Все скончались.

Об инциденте стало известно в 02:32 по московскому времени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NEWS10, вертолет упал в округе Монро штата Нью-Йорк. Жесткая посадка привела к гибели пассажиров и пилота судна.

На данный момент точная причина крушения вертолета неизвестна. К месту происшествия прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося. Само крушение уже подтвердили в полиции.

«Офис шерифа округа Монро подтвердил, что военный вертолет, на котором, предположительно, находились три человека, упал в поле в Мендоне (город в округе Монро) в 18:32 (02:32 мск)», – говорится в сообщении полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден вступил в должность президента США.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военные военный вертолет США штат Нью-Йорк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
Пулково работает без отмен и задержек 21 января
Рэпер Тимати прилетел в Москву после новости о госпитализации Решетовой
Петербуржцев предупредили о надвигающейся метели
Звезда «Гарри Поттера» уходит из кино
Бузова призналась, что ей непросто работать на ТНТ
Apple создаст новую технологию разблокировки смартфона по лицу