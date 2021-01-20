Джо Байден вступил в должность президента США

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Байден принес присягу на верность конституции и стране.

«Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — заявил президент, положив левую руку на Библию, которую держала новая хозяйка Белого дома Джилл Байден.

Председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Байдена с вступлением в должность главы государства. Отметим, что Байден присягнул на Библии, которая хранится в его семье на протяжении 127 лет.

Церемонию инаугурации посетили бывшие президенты Штатов Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Уже бывший глава государства не присутствовал на церемонии.

Также инаугурацию принесла вице-президент США Камала Харрис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание Верховного суда США угрожают взорвать перед инаугурацией Байдена.