В России число прибывших иностранцев снизилось на 70%

В Россию за период с января по ноябрь 2020 года въехали 5,2 млн иностранцев. Показатель показал падение на 70,2% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД. Отмечается, что более 80% иностранцев приехали в Россию из стран СНГ, а другие 7,3% – из стран Евросоюза. Кроме этого, около 44% жителей других стран пересекли границу со страной для частных целей. Доля трудовых мигрантов составила 24%.

Отметим, что туристическая область потеряла за год из-за коронавирусной инфекции 600 млрд рублей. Такие данные приводит Ростуризм. Ежегодный оборот от туристических поездок в Россию составляет 3,7 трлн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как живут в Петербурге мигранты во время пандемии коронавируса. После пандемии и закрытия границ тысячи человек на протяжении нескольких месяцев не могут попасть домой.