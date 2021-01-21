В Петербурге три новых вице-губернатора приступили к работе

В Петербурге три новых вице-губернатора приступили к работе
Парламентарии приступили к работе. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице в состав правительства вошли вице-губернаторы Борис Пиотровский, Сергей Дрегваль и Станислав Казарин. Специалисты приступили к работе.

Кандидатуры вице-губернаторов были предложены накануне губернатором города Александром Бегловым. Парламентарий предложил назначить данных специалистов на эти должности. Депутаты Законодательного собрания практически единогласно согласились.

«Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О формировании Правительства Санкт-Петербурга» и распоряжение «О распределении обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга»», – говорится в сообщении Смольного.

Таким образом, Борис Пиотровский будет отвечать за решение вопросов культуры и спорта, а в круг полномочий Станислава Казарина будут входить вопросы информатизации и связи.

Что касается Сергея Дрегваля, то он займется решением вопросов энергетики и тарифов.

Также сообщается о том, что вице-губернатор Николай Бондаренко будет отвечать за вопросы природопользования и курировать работу профильного комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров на заседании ЗакСа сравнил приезд Навального с революцией 1917 года.

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