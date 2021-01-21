Экс-хоккеист «Спартака» найден мертвым в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти скончался бывший хоккеист «Спартака» Станислав Агафонов. Ему было 34 года.

Как сообщает РЕН ТВ, тело спортсмена обнаружили 20 января в коттедже в деревне Вартемяги. Полиция получила сообщение о найденном трупе от знакомого Агафонова. Он рассказал, что хоккеист несколько дней не выходил на связь. Знакомый забеспокоился и поехал к нему домой. Там он заметил включенный свет и залез в частный дом через открытое окно. В помещении находился Агафонов без признаков жизни.

По информации телеканала, рядом с мертвым хоккеистом нашли шприцы, ложку и порошок белого цвета.

Ранее Станислав Агафонов играл за «Спартак», ЦСКА и «Крылья Советов». С 2012 года он начал строить тренерскую карьеру. Также он руководил департаментом спортивного служения АХЕЦ «Союз Христиан».