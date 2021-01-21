Матчи «Евро-2020» ограничат движения по 33 улицам Петербурга

На сайте Смольного появился проект постановления, ограничивающего движение транспорта по 33 улицам Крестовского острова на период проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Документ ограничивает транспортное движение возле стадиона «Газпром Арена», где будут проводиться игры в рамках Евро-2020, в период с 16 июня по 2 июля 2021 года. Жители Крестовского острова или люди, работающие в этом районе, будут проезжать по специальным пропускам.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы и масштабное спортивное событие решили перенести на лето 2021 года, символически сохранив в названии 2020-й. Чемпионат состоится с 11 июня по 11 июля. Северная столица примет три матча групповой стадии и один четвертьфинал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об участниках рейтинга самых влиятельных людей российского футбола.