В Санкт-Петербурге восстановили пешеходный мост через Дудергофку

В Красносельском районе Петербурга завершился капитальный ремонт пешеходного моста через реку Дудергофку, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост в поселке Старо-Паново был в предаварийном состоянии. Петербургский «Мостотрест» привел пешеходную переправу в нормативный вид.

Были восстановлены железобетонная плита прохожей части и промежуточные опоры моста. Специалисты выровняли блоки устоев, восстановили пролетное строение, окрасили конструкции и перила. Отремонтированный мост уже открылся для местных жителей.

Мост через Дудергофку находится между Речной улицей и Набережной улицей по правому берегу реки. Его длина составляет 18 м, а ширина — 1,75 м.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько мостов Петербурга отремонтировали за год.