На КАД легковушка сбила дорожного рабочего

На КАД легковушка сбила дорожного рабочего
"Субару" сбила дорожного рабочего. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ленобласти на кольцевой автодороге рядом с «Мегой Дыбенко» сбили дорожного рабочего, который чистил светоотражатели на обочине.

Все случилось примерно 21 января на внутренней стороне КАД, рядом со съездом к «Меге Дыбенко». Легковой автомобиль «Субару» сбил дорожного рабочего. Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, после аварии пострадавший был в сознании. Его госпитализировали.

«Остановились, помогли чем смогли, вызвали скорую. Всем кто остановился, большое уважение. Здоровья работяге», — написал водитель, ставший свидетелем ДТП.

По данным ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», автомобиль сбил рабочего, когда тот протирал светоотражатели на разделительном барьере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга прокатился обнаженным на капоте «Жигулей», подражая свадебной кукле.

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