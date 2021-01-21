Новым главой музея истории Петербурга назначен Владимир Кириллов

Новым главой музея истории Петербурга назначен Владимир Кириллов
Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, теперь - глава музея истории Санкт-Петербурга. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Бывший вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов возглавил Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

В четверг, 21 января, он приступил к выполнению своих обязанностей в новой должности, передает пресс-служба учреждения культуры. Коллективу музея нового руководителя представил глава администрации губернатора Петербурга, вице-губернатор Валерий Пикалев.

Чиновник отметил профессионализм Кириллова, который, в числе прочего, курировал также развитие сферы культуры в городе. Пикалев напомнил, что новый директор музея награжден Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербурга», который ему вручили за существенный вклад в социально-экономическое развитие города. Пикалев также поблагодарил за многолетнюю работу прежнего директора музея Александра Колякина и отметил, что новый руководитель наверняка сохранит традиции уникального учреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колякин, в свою очередь, станет спецпредставителем губернатора Петербурга Александра Беглова.

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