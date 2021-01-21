Авария перекрыла движение на съезде с Лиговского путепровода

Авария перекрыла движение на съезде с Лиговского путепровода
ДТП на Таллинском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга произошла автомобильная авария, которая собрала серьезную пробку на Таллинском шоссе.

Все произошло примерно в 16:30 на съезде с Лиговского путепровода в сторону Красного села в Старо-Паново. Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», дорогу не поделили грузовик сети «Петрович» и, по словам очевидцев, автомобиль Daewoo Matiz.

Авария полностью перекрыла движение по Таллинскому проспекту. По данным сервиса «Яндекс.Карты» автомобили встали в пробку в обе стороны.

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Местные жители советуют водителям объезжать место ДТП по кольцевой.

«Там упёртые с проспекта Народного Ополчения лезут — как по главной. Стараюсь через этот путепровод не ездить, но когда приходится — это трэш», — пишет пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД легковушка сбила дорожного рабочего.

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Авария перекрыла движение на съезде с Лиговского путепровода