Экс-сотрудника ДПС в Ленобласти обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей

В Ленобласти следственные органы задержали бывшего сотрудника ДПС. Его обвиняют в получении взятки от виновника смертельного ДТП.

По информации регионального управления Следственного комитета, на бывшего инспектора ГИБДД из Приозерского района открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие считает, что подозреваемый работал на месте ДТП, в котором погибли два человека. Виновник аварии был пьян, а на его автомобиле не было госномеров. Чтобы избежать ответственности за нетрезвое состояние, водитель договорился с инспектором о взятке в размере 100 тысяч рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей.