Последствия снегопада: в пятницу утром пробки в Петербурге достигли 7 баллов

В пятницу, 22 января, на дорогах Северной столицы движение значительно осложнено. Помимо прочего, это может быть вызвано погодными условиями — вчера вечером в городе пошел снег.

Наиболее затрудненный трафик, по данным «Яндекс.Карт», наблюдается в Мурино, на Индустриальном проспекте и съезде с КАД на проспект Косыгина и Шафировский проспект. Машины стоят на Ивановской и Народной улицах, на Новочеркасской, Заневском и Малоохтинском проспектах в районе станции метро «Новочеркасская». Напряженная ситуация на Кушелевской дороге и Кантемировском проспекте.

Центр Петербурга при этом относительно свободен — машины традиционно стоят на Троицком, Дворцовом и Литейном мостах и на подъездах к ним, на кольце Площади Восстания, а также на набережной Обводного канала в районе пересечения с Московским проспектом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 21 января, когда начался снегопад, трафик приблизился к 8 баллам — город практически встал.