В Ленобласти усилили работу дорожных служб из-за непогоды

В связи с ухудшающимися метеорологическими условиями в Ленобласти введены дополнительные меры по усилению работы жилищно-коммунальных, топливно-энергетических и дорожных служб.

В частности, организовано круглосуточное дежурство органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и аварийных служб. Кроме того, усилена работа областных пожарно-спасательных подразделений, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Предусмотрено привлечение резервной спецтехники.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в Ленобласти местами пройдет сильный снегопад. В пятнице в регионе ожидается потепление до +3 градусов. По прогнозу синоптиков, ожидаются снег и дождь. Вероятен туман. Ветер будет южный умеренный. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.