В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены и задержки авиарейсов.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщили на сайте аэровокзала, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

Отметим, что в течение дня ситуация с вылетами и прилетами может измениться. Данные также обновятся на сайте воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково мошенник обманом заставил пассажира купить ему билет в Читу. Деньги злоумышленник обещал перевести на карту выручившему его гражданину в тот же день. Улетев, он, конечно, не сдержал свое обещание.

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