В Петербурге в пятницу ожидаются потепление и морось

В последний день рабочей недели в Северной столице станет немного теплее. На дорогах местами образуется гололедица.

По данным синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 22 января, в дневное время в городе на Неве ожидается от 0 до минус 2 градусов.

С самого утра горожан ждет мокрый снег и морось. Подует южный умеренный ветер. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с ухудшающимися метеорологическими условиями в Ленобласти были введены дополнительные меры по усилению работы жилищно-коммунальных, топливно-энергетических и дорожных служб.