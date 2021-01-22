Петербуржцев просят не пускать детей на несанкционированные митинги

В социальных сетях стали появляться сообщения, которые напоминают петербуржцам об административной ответственности за участие в митингах в связи с запланированными акциями 23 января.
Так, днем 21 числа в соцсетях администраций районов города, школ, библиотек, образовательных организаций и некоторых муниципальных округов стали появляться одинаковые сообщения с призывом к родителям не пускать детей на митинги.
В сообщении указывается, что акция не только не согласована, но и является «откровенной провокацией». Также говорится о необходимости защиты детей от пагубного влияния митингов на их психику.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше».