Петербуржцев просят не пускать детей на несанкционированные митинги

Петербуржцев просят не пускать детей на несанкционированные митинги
Власти призывают "беречь детей", чтобы посторонние люди не "сломали им психику и жизнь". Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В социальных сетях стали появляться сообщения, которые напоминают петербуржцам об административной ответственности за участие в митингах в связи с запланированными акциями 23 января.

Так, днем 21 числа в соцсетях администраций районов города, школ, библиотек, образовательных организаций и некоторых муниципальных округов стали появляться одинаковые сообщения с призывом к родителям не пускать детей на митинги.

В сообщении указывается, что акция не только не согласована, но и является «откровенной провокацией». Также говорится о необходимости защиты детей от пагубного влияния митингов на их психику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше».

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