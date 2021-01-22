Беглов не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса

Беглов не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса
Охтинский мыс. Фото: "Газпром нефть"

У Петербурга нет законных оснований для выкупа территории Охтинского мыса. Об этом говорится в ответе губернатора Александра Беглова депутатам ЗакСа.

По словам градоначальника, в соответствии с федеральным законом «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не предусматривается целевого приобретения земельных участков у единственного поставщика.

Не имеется возможности и обменять территорию, потому как там отсутствует объект социального назначения.

Запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой поддержали 45 депутатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просили Беглова спасти Охтинский мыс от «Газпрома».

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Александр Беглов ЗакС охтинский мыс


 

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