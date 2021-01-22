Коммунальные службы Петербурга ликвидируют последствия снегопада в Петербурге: вывезли 4 213 «кубометров» снега

Главная задача коммунальных служб во внутриквартальных территориях – расчистка подходов к многоквартирным дворам, социально значимым объектам, контейнерным площадкам, превентивная обработка против гололеда. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

Главная задача коммунальных служб во внутриквартальных территориях – расчистка подходов к многоквартирным дворам, социально значимым объектам, контейнерным площадкам, превентивная обработка против гололеда. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

Коммунальные службы Северной столицы работают в режиме повышенной готовности ввиду снегопадов в Северной столице.

Ночью дорогах трудились более 1 010 единиц спецтехники и около 80 самосвалов для вывоза снега, а также 412 дворников. За это время с улиц вывезли 4 213 кубических метров снега и израсходовали 3 876 тонн песко-соляной смеси для противогололедной обработки. Днем работа продолжится, будут также задействованы свыше тысячи единиц техники, 90 самосвалов для вывоза осадков и 1 169 работников ручного труда, информируют в Смольном.

В городских парках, садах и скверах со снегом борются 697 дворников и 148 машин, а во дворах Северной столицы расчищают дороги 7 506 человек и 592 единиц уборочной техники. Использовано 314 тонн противогололедных материалов. Кроме того, в течение дня планируется очистить крыши более 990 домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 22 января, в Петербурге ожидается мокрый снег и плюсовая температура.