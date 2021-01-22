Петербуржцев предупредили об ограничении движения в трех районах с 24 января

В Северной столице начнут действовать новые ограничения движения с 24 января из-за ремонтных запланированных работ.

Информацию об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция в пятницу, 22 января. Отмечается, что ограничения коснутся трех районов города.

Таким образом, с 03:00 до 3:20 24 января будет недоступен для водителей участок от Пороховой улицы до ж/д моста. Там будет проходить установка пролетного строения. Кроме этого, на данный период закроют нечетную сторону от 5-го Предпортового проезда до АЗС.

С 25 января по 11 февраля будет ограничено движение по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы. На участке произведут прокладку электрокабеля.

Также петербуржцев предупредили о прокладке водопровода в Приморском районе. С 26 января по 20 февраля в городе ограничат движение по Парашютной улице от Байконурской до Серебристого бульвара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020.