Российские производители хотят продавать в магазинах картофель «экономкласса» под предлогом сдерживания цен

Скажется ли изменение размера на качестве картофеля, не уточняется. Фото: unsplash

Скажется ли изменение размера на качестве картофеля, не уточняется. Фото: unsplash

Поставщики картофеля предложили отечественным ритейлерам продавать на полках супермаркетов корнеплоды меньшего размера (от 3,5 до 5,5 см), чтобы оправдать сдерживание цен на картофель.

Эту информацию подтвердила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Объединение направило свою инициативу в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКТОР), объединяющую таких крупных игроков рынка, как X5 Retail Group, «Магнит», Auchan и «Ленту», а также в Союз независимых сетей.

На данный момент требования к размеру картофеля слишком строгие, из-за чего корнеплоды приходится отбирать по размеру, объясняют в Картофельном союзе. Если несортированный картофель фасовать по сеткам 2,5, 3 и 5 килограммов, то получится сэкономить на упаковке до 50%, что поможет выполнить поручение по стабилизации цен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на яйца, макароны и картофель.