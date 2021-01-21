Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать цены на яйца, макароны и картофель

Пока справиться с ростом цен удается лишь частично. Фото: pixabay

Пока справиться с ростом цен удается лишь частично. Фото: pixabay

В Минсельхозе отмечают, что оснований для резкого роста цен на базовые продукты нет, благодаря эффективным правительственным мерам, однако регионы просят обсудить с производителями сдерживание цен на макароны, яйца и картофель.

Как свидетельствуют данные Росстата, стоимости сахара за прошлый год выросла на 64,5%, подсолнечного масла — на 25,9%, яйца стали дороже на 15,1%, макароны — на 12,1%, а картофель поднялся в цене на 33,8%. После мер, принятых кабмином, сахар подешевел на 1,2%, но остальные продукты по-прежнему дорожают, включая пшеничную муку.

Напомним, что рост цен на базовые продукты привлек внимание президента Владимира Путина. Он объяснил подорожание попыткой подогнать внутренние цены под мировые и призвал к их сдерживанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минсельхоз предлагает повысить пошлину на экспорт пшеницы.