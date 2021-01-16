Минсельхоз предложил повысить пошлины на экспорт пшеницы

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает с 15 марта повысить пошлину на экспорт пшеницы до 45 евро за тонну, а также ввести пошлины на вывоз кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро).

При этом на рожь, как отмечается в сообщении ведомства, пошлина остается нулевой. Пока изменения, предложенные министерством, не вступили в силу, планируется, что с 15 февраля плата за вывоз на пшеницы составит 25 евро за тонну, а кукуруза, ячмень и рожь экспортируются беспошлинно.

Указанные пошлины будут действовать в рамках квоты на экспорт зерна в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года общим объемом 17,5 млн тонн. Вопрос о повышении пошлин обсудят в пятницу на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

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