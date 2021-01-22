В Кремле раскритиковали призывы к участию в незаконных акциях

В первую очередь власти против того, чтобы на них ходили дети и подростки.
В Кремле прокомментировали акции протеста, запланированные в России на 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин заявил, что нельзя допустить участия в них детей и подростков. Об этом пишет РИА Новости.
Он также напомнил, что за несоблюдение законы бывают различные последствия и важно о них помнить.
«Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее»,
— заявил Песков.
Напоминаем, что россияне собираются выходить на улицы своих городов, чтобы отстоять свободу оппозиционера Навального. Некоторые считают его арест на 30 суток незаконным.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал власти РФ освободить Навального.