В Кремле раскритиковали призывы к участию в незаконных акциях

В первую очередь власти против того, чтобы на них ходили дети и подростки.

В Кремле прокомментировали акции протеста, запланированные в России на 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин заявил, что нельзя допустить участия в них детей и подростков. Об этом пишет РИА Новости.

Он также напомнил, что за несоблюдение законы бывают различные последствия и важно о них помнить.

«Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее»,

— заявил Песков.

Напоминаем, что россияне собираются выходить на улицы своих городов, чтобы отстоять свободу оппозиционера Навального. Некоторые считают его арест на 30 суток незаконным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал власти РФ освободить Навального.