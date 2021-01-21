Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал власти РФ освободить Навального

Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал власти РФ освободить Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС призвал немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы осуждаем его задержание российскими властями. Его права должны соблюдаться в полной мере. Призываем Россию к его немедленному освобождению, а также к обеспечению его безопасности», — заявил Мишель.

Кроме того, он призвал к прозрачному расследованию «покушения на жизнь» блогера в сотрудничестве с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).

Саммит прошел в формате видеоконференции. Главная тема, которая на нем обсуждалась, — коронавирус и связанные с ним вопросы.

Напомним, Химкинский городской суд заключил оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску ФСИН.

Алексей Навальный вместе с женой прибыл в Москву из Германии, где он проходил лечение в связи с инцидентом с возможным отравлением. При прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, блогер нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был дважды в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН.

29 января ожидается слушание по замене условного срока на реальный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.

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