Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал власти РФ освободить Навального

Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС призвал немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы осуждаем его задержание российскими властями. Его права должны соблюдаться в полной мере. Призываем Россию к его немедленному освобождению, а также к обеспечению его безопасности», — заявил Мишель.

Кроме того, он призвал к прозрачному расследованию «покушения на жизнь» блогера в сотрудничестве с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).

Саммит прошел в формате видеоконференции. Главная тема, которая на нем обсуждалась, — коронавирус и связанные с ним вопросы.

Напомним, Химкинский городской суд заключил оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску ФСИН.

Алексей Навальный вместе с женой прибыл в Москву из Германии, где он проходил лечение в связи с инцидентом с возможным отравлением. При прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, блогер нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был дважды в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН.

29 января ожидается слушание по замене условного срока на реальный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.