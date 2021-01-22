Грузия отменит запрет на авиасообщение

Грузия отменит запрет на авиасообщение
Грузия готова принимать самолеты из разных стран. Фото: pixabay.com

Страна позволит возобновить полеты всем авиакомпания, которые захотят этого.

В Грузии с 1 февраля отменят запрет на авиасообщение, который действовать с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В страну смогут прилетать самолеты авиакомпаний, которые до этого работали в государстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра экономики и устойчивого развития Грузии.

Отмечается, что власти пока размышляют над правилами для впуска иностранцев.

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Грузии зарегистрировано более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 3022.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова закричала матом после внезапной смены курса самолета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиасообщение грузия пандемия рейс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый из Петербурга поедет в Китай изучать происхождение Covid-19
«АБЗ-Дорстрой» не сможет сливать сточные воды в Дудергофку
Статус многодетной семьи предлагают получить через МФЦ или «Госуслуги»
Петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных
Ночные катания на коньках, лыжная экскурсия и Поезд Победы: куда сходить в ...
Стройку рядом с треснувшим домом на Двинской улице приостановят — ...
В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в ...
СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице