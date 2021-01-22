Грузия отменит запрет на авиасообщение

Страна позволит возобновить полеты всем авиакомпания, которые захотят этого.

В Грузии с 1 февраля отменят запрет на авиасообщение, который действовать с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В страну смогут прилетать самолеты авиакомпаний, которые до этого работали в государстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра экономики и устойчивого развития Грузии.

Отмечается, что власти пока размышляют над правилами для впуска иностранцев.

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Грузии зарегистрировано более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 3022.

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