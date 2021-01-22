«АБЗ-Дорстрой» не сможет сливать сточные воды в Дудергофку

&#171;АБЗ-Дорстрой&#187; не сможет сливать сточные воды в Дудергофку
Река Дудергофка теперь в безопасности. Фото: скриншот Google Maps

У предприятия не было разрешение на использование водного объекта.

Сегодня, 22 января, в суде отстояли судьбу реки Дудергофку. Пушкинский районный суд запретил АО «АБЗ-Дорстрой» сбрасывать сточные воды в водный объект, так как у предприятия нет разрешения на его использование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что компания во время строительства обхода Красного села вырыла дождевую канализацию. Сточные воды оттуда попадали в Дудергофку, на что обратил внимание природоохранный прокурор города. Он отметил, что предприятие не получало разрешение на использование Дудергофки. Из-за деятельности «АБЗ-Дорстрой» может быть нанесен серьезный ущерб экологии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге восстановили пешеходный мост через Дудергофку. Мост в поселке Старо-Паново был в предаварийном состоянии. Петербургский «Мостотрест» привел пешеходную переправу в нормативный вид.

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