Петербуржец, пытавшийся убить жену, получил условный срок: стороны примирились

Петербуржец, пытавшийся убить жену, получил условный срок: стороны примирились
Мужчину смог избежать тюрьмы. Фото: pixabay

Женщина попросила не наказывать супруга строго, так как у них есть общие дети.

В Санкт-Петербурге мужчину, который пытался убить свою жену, приговорили к шести годам условного срока. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Все случилось 9 сентября 2019 года в дома на проспекте Ветеранов. Выпивший мужчина поссорился с женой и начал ее бить по голове и рукам. После этого он схватил травматический пистолет и угрожал пристрелить супругу. В какой-то момент он нажал на курок, выстрелив женщине в затылок.

Несмотря на это, женщина выжила и смогла скрыться с места инцидента. Она была госпитализирована.

Мужчина признал свою вину и отметил, что они с женой примирились. Потерпевшая попросила суд не наказывать мужчину строго, так как они воспитывают общих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец отправится на 11 лет в колонию за покушение на сбыт наркотиков.

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Петербуржец, пытавшийся убить жену, получил условный срок: стороны примирились