Доктор Мясников развеял миф о пользе парного молока

Мясников призвал не верить во все, что говорят маркетологи. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников призвал не верить во все, что говорят маркетологи. Фото: кадр из видео Youtube

Эксперт отметил, что не все натуральные продукты безоговорочно полезны.

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие опасности таят в себе натуральные продукты. В программе «О самом главном» он заявил, что парное молоко не такое уж полезное, как многие привыкли думать.

Эксперт отметил, что в таком молоке содержится много бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза.

«Оно содержит эстрогены от молодой коровы, а потом у мальчиков грудь набухает»,

— заявил Мясников.

Также в парном молоке могут встречаться элементы, разжижающие кровь. Из-за этого при порезах будет сложно остановить кровотечение. Врач заявил, что в современном мире все стремятся к здоровому образу жизни, но натуральные продукты не всегда лучше других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае ученые развенчали популярные мифы о пользе и вреде молока.