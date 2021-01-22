Кипр готов принять туристов из всех стран

Кипр готов принять туристов из всех стран
Границы начинают открывать все больше стран. Фото: pixabay.com

Границы будут открыты с 1 марта.

Власти Кипра заявили о готовности открыть границы и аэропорты для туристов из всех стран уже с 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы попасть в страну, нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавируса. Туристы, прибывающие из «красной» зоны, это, например, россияне, должны также сдать тесты после приезда на остров.

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19»,

— сказал в эфире телеканала замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Таким образом, страна готова принимать гостей из разных уголков мира, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Грузия отменит запрет на авиасообщение. Страна позволит возобновить полеты всем авиакомпания, которые захотят этого.

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