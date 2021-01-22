Весной на станции «Московская» начнут ремонтировать эскалаторы

Весной на станции &#171;Московская&#187; начнут ремонтировать эскалаторы
На станции метро "Московская" отремонтируют эскалаторы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В 2021 году на станции петербургского метрополитена «Московская» проведут работу по капитальному ремонту эскалаторов.

Разрешение на капитальный ремонт выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Разрешительная документация выдана по заказу «Петербургского метрополитена».

В частности, городская подземка получила ордер на складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, материалов и оборудования, необходимых для проведения ремонта.

Работы начнутся 4 марта и завершатся 14 июля текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вестибюль станции метро «Площадь Мужества» будет закрыт на вход на выходных. Причины изменений не сообщаются.

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