Мужчина купил морковь и выиграл в лотерее 12 млн рублей

Мужчина купил морковь и выиграл в лотерее 12 млн рублей
Поход в магазин помог разбогатеть. Фото: Pixabay

Житель Великобритании получил большую сумму совсем случайно. Он вышел в магазин за морковью, а через несколько дней обзавелся 12 млн рублей.

О том, как разбогател Мартин Гилби, сообщает Daily Star. Британец вместе с женой планировал готовить жаркое, но понял, что дома не хватает моркови. Гилби отправился в магазин прикупить недостающий овощ. Оказалось, что минимальная оплата картой должна составлять три фунта стерлингов (300 рублей), морковь стоит меньше этой суммы. Продавщица предложила дополнить свою корзину лотерейным билетом. Мартин Гилби согласился.

Про свою лотерею он вспомнил только на следующий день. Ему было интересно, есть ли хоть какой-то выигрыш от этого. Он сильно удивился, когда узнал, что сорвал крупную сумму. Выигрыш составил 119 тыс. 151 фунт стерлингов (более 12 млн рублей).

«Я проверил его снова. Затем я даже удалил приложение, загрузил его снова и повторно отсканировал билет», – рассказал о своих эмоциях британец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам предложили доплачивать за огурцы премиум-класса.

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