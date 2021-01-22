Россиянам предложили доплачивать за огурцы премиум-класса

В России могут появиться огурцы «эконом-класса» вслед за картофелем. Покупатели будут доплачивать за продукты лучшего качества.

Об этом рассказал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, передает «Газета.ру». По словам эксперта, жители России смогут покупать «кривые» огурцы по минимальным ценам, однако за товар премиум-сегмента придется доплачивать.

Отмечается, что на данный момент в магазинах нет «кривых» огурцов. Весь товар на полках проходит качественный отбор, поэтому покупателю достается только премиум-товар. В будущем это может измениться и огурцы вслед за картофелем не будут продаваться все без исключения. Разница будет только в стоимости.

«Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт», – заявил Михаил Глушков.

Специалист добавил, что такое разделение позволит создать выбор. Россияне сами будут знать, какие именно огурцы им нужны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские производители хотят продавать в магазинах картофель «экономкласса» под предлогом сдерживания цен.