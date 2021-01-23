Рабочие меняют плитку на Пушкинской в Москве перед незаконным митингом за Навального

Работы могут занять весь день. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Работы могут занять весь день. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В центре Москвы рабочие проводят ремонтные работы перед началом несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального. Со стороны Страстного бульвара огородили примерно 100 метров для перекладывания плитки.

Как сообщает издание «Проект» со ссылкой на коммунальные службы, ремонтные работы могут занять весь день. Сам участок расположен недалеко от станции метро «Чеховская».

Кроме этого, на данный момент Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен полицейскими машинами. Также сотрудники органов уже приступили к патрулированию территории.

Напомним, что сегодня в 14:00 во всех больших городах России сторонники Алексея Навального выходят на несогласованные митинги в поддержку политика. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга выставила ограждения у места сбора сторонников Навального.