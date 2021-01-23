Петербургского врача подозревают в получении взятки за покровительство

Врач до этого не имел проблем с законом. Фото: pixabay

Врач до этого не имел проблем с законом. Фото: pixabay

Мужчина якобы получил более двух миллионов рублей от своего сотрудника.

В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора СПб НИИ ЛОР. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в правоохранительных органах, пишет 78.ru.

По предварительным данным, врач получил более двух миллионов рублей от своего сотрудника. За это он обещал ему покровительство на работе и прочие «поблажки». В отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Известно, что врач до этого не имел проблем с законом. Сейчас он задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-сотрудника ДПС в Ленобласти обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей. Подозреваемому предъявили обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.