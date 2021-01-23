Экс-спортивный директор ЦСКА назвал Семака деревянным

Экс-спортивный директор ЦСКА назвал Семака деревянным
Семак играл за ЦСКА продолжительное время. Фото: ФК Зенит

Он вспомнил времена, когда специалист играл за армейцев.

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов вспомнил времена, когда Сергей Семак играл за армейцев. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что специалист играл в атаке и у него «зашкаливал процент брака». Семак отличался старательностью и мобильностью, но частенько передавал мяч соперникам. Шамханов всегда считает, что он «классный парень», вот только с проблемами с техникой. Однажды Семака даже назвали деревянным из-за его игры.

Напоминаем, что Сергей Семак, нынешний главный тренер «Зенита», с 1994 по 2005 год играл за ЦСКА. Он принял участие в 329 играх и забил 84 мяча.

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