Экс-спортивный директор ЦСКА назвал Семака деревянным

Он вспомнил времена, когда специалист играл за армейцев.

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов вспомнил времена, когда Сергей Семак играл за армейцев. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что специалист играл в атаке и у него «зашкаливал процент брака». Семак отличался старательностью и мобильностью, но частенько передавал мяч соперникам. Шамханов всегда считает, что он «классный парень», вот только с проблемами с техникой. Однажды Семака даже назвали деревянным из-за его игры.

Напоминаем, что Сергей Семак, нынешний главный тренер «Зенита», с 1994 по 2005 год играл за ЦСКА. Он принял участие в 329 играх и забил 84 мяча.

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