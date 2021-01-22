Кокорин переходит в «Фиорентину»: осталось пройти медосмотр

Многие расценивают этот трансфер как возможность футболиста спасти карьеру после тюремного заключения.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин переходит в итальянский клуб «Фиорентина». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление «красно-белых».

Известно, что футболисту осталось пройти медицинский осмотр, после которого будет понятно: берут его в клуб или нет. По предварительным данным, «Фиорентина» заплатила за трансфер Кокорина 4,5 миллиона евро. Контракт с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года.

В «Спартаке» нападающему пожелали удачи и выразили надежду, что Кокорин сможет себя проявить за границей в одном из ведущих европейских клубов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин, комментируя переход в «Фиорентину», заявил: «В «Спартаке» осталось недопонимание с руководством».