Кокорин переходит в «Фиорентину»: осталось пройти медосмотр

Кокорин переходит в &#171;Фиорентину&#187;: осталось пройти медосмотр
Александр Кокорин должен пройти медосмотр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Многие расценивают этот трансфер как возможность футболиста спасти карьеру после тюремного заключения.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин переходит в итальянский клуб «Фиорентина». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление «красно-белых».

Известно, что футболисту осталось пройти медицинский осмотр, после которого будет понятно: берут его в клуб или нет. По предварительным данным, «Фиорентина» заплатила за трансфер Кокорина 4,5 миллиона евро. Контракт с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года.

В «Спартаке» нападающему пожелали удачи и выразили надежду, что Кокорин сможет себя проявить за границей в одном из ведущих европейских клубов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин, комментируя переход в «Фиорентину», заявил: «В «Спартаке» осталось недопонимание с руководством».

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