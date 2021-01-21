Кокорин о переходе в «Фиорентину»: «В «Спартаке» осталось недопонимание с руководством»

Александр Кокорин в ближайшее время перейдет в итальянскую «Фиорентину».

Футболист рассказал о своих впечатлениях от полугодичного пребывания в московском клубе.

Он отметил, что в целом его впечатления от «Спартака» хорошие, сообщает «Спорт-экспресс».

«Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова», -рассказал нападающий.

В ближайшие дни Кокорин улетит в европейскую страну, где пройдет медицинское обследование. В случае успешного прохождения он подпишет с «Фиорентиной» контракт на три с половиной года.

Итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Александр Кокорин выступал за красно-белых с августа 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины».