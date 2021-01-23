Эксперты успокоили петербуржцев, переживающих за уток зимой

Граждане волнуются, что птицы замерзнут из-за низких температур.

Сотрудники Комитета по природопользованию успокоили петербуржцев, которые волнуются за судьбу уток, зимующих на открытых водоемах города. Эксперты отмечают, что часть птиц остаются в Санкт-Петербурге и это говорит о том, что им климат подходит. Чтобы хорошо себя чувствовать, уткам нужен участок открытой воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Орнитологи уверяют, что никаких дополнительных условий создавать не нужно. Если водоемы замерзнут, то утки могут улететь в другие районы города или области. Эксперты также призывают не кормить птиц, так как они привыкают к этому и перестают самостоятельно добывать естественную для них еду.

«Подкормка не нужна птицам, в случае нехватки корма они всегда могут откочевать за пределы города»,

— говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что это приводит к загрязнению водоемов.

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