В Ленобласти стая белых лебедей может умереть из-за морозов

Птицы могут вмерзнуть в лед в связи с понижением температуры.

В Ленинградской области заметили погибающую стаю из сорока белых лебедей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местные жители заметили птиц в Выборгском районе в проливе Бьёркезунд. По предварительным данным, лебеди не улетают из-за неокрепшего молодняка. Граждане стараются помогать птицам и подкармливают их, но очень переживают за сохранность их жизней. О лебедях уже сообщили егерю, которому предстоит спасти птиц, иначе им грозит смерть.

Напоминаем, что подобный инцидент уже случился в Удмуртии – там на озере погибли семь лебедей, которые вмерзли за ночь в лед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что браконьер распотрошил молодого лебедя под Гатчиной. Птицу нашли мертвой возле водоема.