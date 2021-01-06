В Ленобласти стая белых лебедей может умереть из-за морозов

Птицы могут вмерзнуть в лед в связи с понижением температуры.
В Ленинградской области заметили погибающую стаю из сорока белых лебедей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Местные жители заметили птиц в Выборгском районе в проливе Бьёркезунд. По предварительным данным, лебеди не улетают из-за неокрепшего молодняка. Граждане стараются помогать птицам и подкармливают их, но очень переживают за сохранность их жизней. О лебедях уже сообщили егерю, которому предстоит спасти птиц, иначе им грозит смерть.
Напоминаем, что подобный инцидент уже случился в Удмуртии – там на озере погибли семь лебедей, которые вмерзли за ночь в лед.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что браконьер распотрошил молодого лебедя под Гатчиной. Птицу нашли мертвой возле водоема.