В России снизилась заболеваемость гриппом

Эксперты считают, что это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Вирусолог-эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал, что россияне стали реже болеть гриппом. Эксперт связал это с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 23 января, пишут «Аргументы и Факты».

Специалист заявил, что грипп перестал широко распространяться в связи с ношением масок, соблюдением социальной дистанции, ограничению контактов и мытью рук. Таким образом, ограничения, введенные, чтобы остановить распространение коронавируса, помогли гражданам реже болеть гриппом.

Лебедев отметил, что обычно грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Привились от болезни около 60% населения России, что также позволило снизить количество заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года в Петербурге никто не болел гриппом. Отметим, что сезон ОРВИ продлится до конца марта. Тогда и можно будет сделать выводы по заболеваемости.