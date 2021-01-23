Петербуржец оскорбил полицейских и стал фигурантом уголовного дела

Петербуржец оскорбил полицейских и стал фигурантом уголовного дела
Активист нарисовал плакат и стал фигурантом угловного дела. Фото: pixabay.com

Активист вышел на одиночный пикет с плакатом, который задел чувства правоохранителей.

На Невском проспекте 19 января задержали оппозиционного активиста с плакатом. Сегодня стало известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает Piter.TV.

Мужчина стоял у Гостиного двора с плакатом, на котором нелестно отозвался о полицейских. Это стало причиной для задержания и судебного разбирательства. Суд постановил провести обыск в квартире активиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие начинают расходиться с Марсова поля. Тем не менее, большинство все еще старается отстоять свободу арестованного блогера.

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