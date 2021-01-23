Правоохранители насчитали около 60 протестующих в Ленобласти

Некоторые из них являлись несовершеннолетними.

В Ленинградской области сегодня, 23 января, состоялись несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального. По данным Online47, на них в общей сложности пришли около 60 человек.

Отмечается, что недовольные нашлись в пяти городах региона: в Киришах, Тихвине, Волхове, Сланцах и Выборге. Где-то граждане выходили с плакатами на главные площади, где-то расклеивали листовки с призывом к участию в митингах, а некоторые собрались якобы ради общей фотографии.

Известно, что несколько человек были задержаны, часть из них – несовершеннолетние. Тем временем митинг в Санкт-Петербурге оказался более масштабным – на него, по официальным данным, пришло более пяти тысяч человек. Полиция задержала более 160 человек, есть как минимум одна пострадавшая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие начинают расходиться с Марсова поля. Небольшие группы граждан уходят с незаконного митинга.