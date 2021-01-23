Группа крови может указывать на риск развития болезней сердца и сосудов у пациентов с COVID-19

Гарвардские исследователи установили, что группа крови может свидетельствовать о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Специалисты проанализировали данные четырехсот ковид-положительных людей, за которыми наблюдали в течение месяца. 49 процентов из них обладали первой группой крови, 30 процентов — второй группой, у 15 процентов была третья группа крови и у 6 процентов — четвертая.

При этом цереброваскулярные нарушения чаще всего выявляли у пациентов со второй группой крови, гипертонию — у обладателей третьей группы. Однако в целом в наибольшей опасности находятся люди со второй группой крови, поскольку они в 2,5 раза чаще других подвержены развитию тромбозов и других проблем с сердцем и сосудами. Тем не менее, смертность от этих причин еще только предстоит связать с группой крови, если такая зависимость есть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организм человека на клеточном уровне «помнит» перенесенный коронавирус.