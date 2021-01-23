Ученые доказали, что организм человека «помнит» COVID

Ученые доказали, что организм человека &#171;помнит&#187; COVID
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

Организм человека помнит перенесенные коронавирусы, что может помочь иммунной системе побороть COVID-19. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.

Они проанализировали, как иммунитет отвечает на несколько различных видов новой инфекции. Выяснилось, что SARS-CoV-2 вызывает реакцию антител, которые появились после перенесенного ранее коронавируса.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Cell Reports Medicine, полученные данные показывают, что в человеческом организме сохраняется некоторая степень иммунитета к Covid-19.

Ученые отметили, что результаты исследования помогут разработать новые способы диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали три «кожных» признака коронавируса.

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