Ученые доказали, что организм человека «помнит» COVID

Организм человека помнит перенесенные коронавирусы, что может помочь иммунной системе побороть COVID-19. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.
Они проанализировали, как иммунитет отвечает на несколько различных видов новой инфекции. Выяснилось, что SARS-CoV-2 вызывает реакцию антител, которые появились после перенесенного ранее коронавируса.
Согласно исследованию, опубликованному на сайте Cell Reports Medicine, полученные данные показывают, что в человеческом организме сохраняется некоторая степень иммунитета к Covid-19.
Ученые отметили, что результаты исследования помогут разработать новые способы диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали три «кожных» признака коронавируса.