Ученые назвали три «кожных» признака коронавируса

Тело может покрыться сыпью, которая имеет различные проявления. Фото: pixabay.com

Тело может покрыться сыпью, которая имеет различные проявления. Фото: pixabay.com

Британские дерматологи назвали три симптома, проявляющихся на коже и указывающих на коронавирус.

Так, из-за COVID-19 на коже может появляться сыпь. Это могут быть высыпания, похожие на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые вызывают зуд.

Как пишет Express, еще один специфический тип кожного проявления внешне похож на обморожение. Он появляется у ковид-пациентов на руках и ногах.

Также на инфекцию могут указывать сухие губы с мелкими трещинками. Такой симптом появляется ближе к выздоровлению.

Напомним, чтобы чувствовать себя лучше, врачи рекомендуют ковид-пациентам пить много воды, принимать парацетамол и витамин D.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал неожиданное последствие коронавируса.