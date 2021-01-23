Врач назвал неожиданное последствие коронавируса

Чувствительность к погодным изменениям часто встречается у людей и проявляется в виде головной боли. Фото: pixabay

Чувствительность к погодным изменениям часто встречается у людей и проявляется в виде головной боли. Фото: pixabay

Высокая чувствительность к изменению погоды после перенесенного коронавируса в большинстве случаев не оказывает серьезного влития на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.

По ее словам, повышенная чувствительность к изменению погодных условий встречается нередко, в большинстве случаев все ограничивается головной болью. Однако бывают случаи, когда все заканчивается более серьезно.

Врач рассказала радио Sputnik, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, в такие моменты обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, могут появляться заболевания легочной системы и астма. И добавила, что это объясняется повышенным стрессом.

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